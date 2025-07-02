نقل الداعية السلفي حازم شومان إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
12:55 م الأربعاء 02 يوليو 2025
كتب-عمرو صالح:
أعلنت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.
أوضحت الصفحة على فيسبوك في منشور: "نسالكم الدعاء لحازم شومان حيث حجز في العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة قلبية فجر اليوم".
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