ننشر جدول التطعيمات المناسب للبالغين وكبار السن: وقاية من 12 مرضًا

كتب - أحمد جمعة:

نشرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" جدولًا محدثًا يوضح التطعيمات الموصى بها للبالغين وكبار السن، في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر أو ضعف المناعة.

ويتضمن الجدول 12 تطعيمًا أساسيًا موزعة حسب الفئة العمرية والحالة الصحية، وتشمل: لقاحات الالتهاب الكبدي A وB والمركب A&B، لقاح المكورات السحائية (MCV)، الإنفلونزا الموسمية (سنويًا)، الالتهاب الرئوي (PCV وPPSV)، لقاح فيروس الورم الحليمي (HPV)، الجديري المائي (VZV)، الهربس النطاقي (RZV).

وتُعطى بعض هذه التطعيمات بجرعة واحدة فقط، مثل لقاح المكورات الرئوية، بينما يحتاج بعضها إلى جرعتين أو أكثر وفقًا للحالة أو الفئة العمرية، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي أو الجديري المائي.

كما أوضحت أن لقاح الإنفلونزا يُوصى به سنويًا لجميع الفئات البالغة.

وتضمن الجدول ملاحظات مهمة، أبرزها أن بعض اللقاحات مثل الالتهاب السحائي قد تتطلب تكرارها كل خمس سنوات في بعض الحالات، ولقاح المكورات الرئوية متعدد السكريات يمكن إعطاؤه بعد لقاح PCV بفاصل شهرين إلى سنة، ويُكرر حسب الحالة.

ويوصى لقاح الالتهاب الرئوي المقترن تحديدًا للبالغين فوق سن الخمسين، أو لمن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

ودعت "فاكسيرا" المواطنين إلى مراجعة الجهات الصحية المختصة لتحديد اللقاحات الأنسب لكل حالة، مشيرة إلى أن جدول التطعيمات يمثل أداة وقائية فعّالة لحماية الصحة العامة والحد من مضاعفات الأمراض، خاصة مع التقدم في العمر.

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