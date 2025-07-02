كتب- نشأت علي:

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها 238109 وحدات سكنية؛ جزء منها موجود في المحافظات ومنفَّذ بمعرفة بعض الجهات، وجزء آخر نُفِّذ بمعرفة الهيئات المجتمعية؛ وعددها 1082 وحدة، مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

جاء ذلك في كلمة الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

واستشهد وزير الإسكان بمدينة العبور والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة.. وغيرها من هيئة المجتمعات، إضافة إلى وحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة، 12720 وحدة، ومشروع أهالينا في القاهرة والسويس، 8104 وحدات، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية.

وأكد الشربيني أن هناك أراضي تم رصدها من قِبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان، لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وكشف وزير الإسكان أنه سوف يتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعمًا كاملًا من الصندوق.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، عن طريق الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة، فضلًا عن إتاحة التمليك بالتقسيط يصل إلى 20 عامًا، بفائدة 8% أو 12%.