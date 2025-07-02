كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت في مصر، والدكتور آسر هاني، مساعد مدير البرامج بالمؤسسة، بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة فولبرايت في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يدعم جهود الهيئة في تعزيز كفاءة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، ويُسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن اللقاء تناول إمكانية توفير منح دراسية وتعليمية للعاملين بالهيئة في عدد من التخصصات الحيوية، وفي مقدمتها إدارة صحة السكان، النظم الصحية الرقمية، تحليل البيانات الصحية، وسياسات وإدارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الهيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر بما يُعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشار السبكي في بيان اليوم، إلى أن اللقاء ناقش إمكانية استقدام خبراء أمريكيين متخصصين من خلال مؤسسة فولبرايت، لعقد ورش عمل تدريبية ولقاءات علمية تغطي مختلف مجالات الرعاية الصحية، مثل التسويق الصحي، إدارة المنشآت، صياغة السياسات، وإجراء الأبحاث التطبيقية المشتركة حول الأمراض، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز الابتكار والمرونة داخل النظام الصحي المصري.

وأضاف السبكي أنه تم الاتفاق على التوسع في الترويج لزمالة "هيوبرت همفري" عبر منصات الهيئة الرقمية، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين على كيفية التقديم للمنح الدولية، وتطوير مهاراتهم في التواصل مع المؤسسات الخارجية والدولية، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو المهني والمعرفي.

كما كشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الاتفاق على تنظيم مائدة مستديرة مع خريجي مؤسسة فولبرايت من المصريين في القطاع الصحي، بهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المتراكمة في تطوير برامج الهيئة وتحقيق التواصل المؤسسي المستدام، منوهًا إلى أهمية خلق بيئة تبادل معرفي تُسهم في تعزيز فرص التميز والإبداع في الرعاية الصحية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت مصر، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن المؤسسة ترحب بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية في مصر، وأن هذا التعاون يُمثل خطوة محورية نحو بناء جسور تعليمية وبحثية مستدامة تخدم مستقبل القطاع الصحي المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والتدريب والتطوير المهني.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور شادي سامي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لفتح آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التعليم، التدريب، البحث العلمي، بما يعزز التطوير المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وفقًا لرؤية الدولة 2030.

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