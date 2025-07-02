البيئة: نطمح لوصول 50 مليون مزارع للزراعة الحيوية بحلول 2030

كتب - عمرو صالح:

أكدت ؤ، وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لربط القطاع الزراعي بقضية تغيّر المناخ، من خلال تعزيز الممارسات البيئية السليمة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن هذا النهج بدأ منذ 30 عامًا عبر تجارب رائدة لجامعة هليوبوليس والجمعية المصرية للزراعة الحيوية وشركة سيكم، باستخدام المواد الطبيعية بدلًا من المبيدات الكيميائية، وتُوِّج مؤخرًا بربط الزراعة بشهادات الكربون.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في احتفالية "أبطال المناخ" ضمن منتدى تأثير اقتصاد المحبة على التنمية المجتمعية، أن الدولة تعمل على رفع وعي المزارعين بشهادات الكربون وآليات الاستفادة منها، وقد أطلقت أول سوق طوعي للكربون في مصر وربطته بالقطاع الزراعي، ضمن خطة لتحفيز التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحيوية، مع تسويق المنتجات الصديقة للبيئة.

وشددت فؤاد على أهمية هذا التحول، مؤكدة أنه يسهم في تحسين صحة المواطنين، وزيادة الإنتاجية، دون الإضرار بالبيئة. كما عبّرت عن أملها في الوصول إلى 50 مليون مزارع يطبّقون الزراعة الحيوية ويحصلون على شهادات الكربون بحلول عام 2030، مع التأكيد على دور المرأة الريفية بوصفها شريكًا أساسيًا في العمل الزراعي ومواجهة آثار تغيّر المناخ.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على جهود الدولة في الاستفادة من قش الأرز، وتحويله إلى أسمدة ومبيدات طبيعية، أو تصديره، ضمن مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد حلمي أبو العيش، مؤسس مبادرة "اقتصاد المحبة"، بجهود وزارة البيئة في دعم الزراعة الحيوية منذ عام 2022، سواء عبر إصدار قوانين تنظيم السوق الطوعي للكربون، أو عبر المنصة التي تم تدشينها لتداول الكربون بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذا التوجه جعل من مصر نموذجًا إفريقيًا متميزًا في الزراعة المستدامة.

وأشار أبو العيش إلى تجربة التحول إلى الزراعة الحيوية التي بدأت مع 2000 مزارع خلال مؤتمر المناخ COP27، وأسهمت في تحسين دخولهم وتوسيع فرص تسويق منتجاتهم.

وفي ختام المنتدى، قامت الوزيرة بتسليم حوافز شهادات الكربون لعدد من "أبطال المناخ" من المزارعين في محافظات دمياط، المنيا، قنا، الأقصر، وأسوان، تقديرًا لجهودهم في تبنّي الزراعة الحيوية، ودورهم في حماية المناخ والتنوع البيولوجي.

شهد الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية، بينهم محافظ قنا، ونواب محافظي أسوان والمنيا، وعدد من وكلاء وزارتي الزراعة والبيئة، إلى جانب نخبة من المعنيين بمجالات الزراعة والتنمية المستدامة، ومئات المزارعين من مختلف المحافظات.