"الزراعة": تصدير 1.8 مليون طن موالح في النصف الأول من 2025

كتب- عمرو صالح:

نظَّمَ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشةَ عمل لدعم منتجي ومصدري الموالح والبرتقال بمحافظة الشرقية تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح والبرتقال في مصر"، بالتعاون بين المعمل و"كروب لايف مصر"، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ورشة العمل استهدفت رفع قدرات منتجي ومصدري مجموعة الموالح والبرتقال بمحافظة الشرقية؛ لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليًّا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريًّا، نظرًا للأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة المهمة من محاصيل الفاكهة والمقدر مساحتها بأكثر من 500 ألف فدان، بمعدل إنتاج تخطى نحو 5 ملايين طن.

وأضافت عبد اللاه أن مجموعة الموالح والبرتقال تعد من أهم المحاصيل التصديرية، والتي تأتي في المركز الأول من الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث تم تصدير 1.8 مليون طن خلال الـ6 شهور الأولى للعام الحالي، وما زال الموسم التصديري مستمرًّا، لافتةً إلى أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم المنتجين والمصدرين، تم وضع خطة عمل لعقد مجموعة من ورش العمل بمناطق الإنتاج للمحاصيل التصديرية من الخضر والفاكهة بمحافظات مصر المختلفة.

وأوضحت مدير المعمل أنه تم تنظيم ورشة العمل بمحافظة الشرقية؛ نظرًا لأهميتها الاقتصادية والتي تأتي في الترتيب الثاني بعد البحيرة والنوبارية في المساحة والإنتاج لمجموعة الموالح والبرتقال بمساحة تقدر بنحو 77 ألف فدان، بإجمالي إنتاج يقدر بنحو 775 ألف طن.

وأكدت عبد اللاه دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كل الاختبارات التي يتم طلبها وفقًا لمتطلبات كل الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل؛ نظرًا لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من أكثر من جهة اعتماد دولية مختلفة.

وأكد المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتقديم الدعم الكامل للمزارعين والمنتجات والعاملين بقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أهمية محافظة الشرقية من حيث المساحة والإنتاج للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والفاكهة، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه الورش لدعم المنتجين والمصدرين على تطوير طرق الإنتاج، بما يتوافق مع الممارسات الزراعية الجيدة.

وأكد جنجن أهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في المعاهد والمعامل؛ ومن أهمها معمل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات.. وغيرها من الجهات التي تسهم بشكل كبير في حل المشكلات الفنية على أرض الواقع للمنتجين والمصدرين.

وأكد الدكتور طاهر قدح، رئيس قسم التسويق، أهمية تنظيم المعمل هذه الفاعليات مع شركاء العمل للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل؛ بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

وأشار قدح إلى أنه يتم تنظيم هذه الفاعليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية، بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل، وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول المهم، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.

واشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات مهمة تضمنت أهم الآفات التي تصيب الموالح والبرتقال وطرق مكافحتها، وتضمنت أيضًا تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجود متبقيات المبيدات بالمنتجات على الصادرات الزراعية من البرتقال، واشتمل البرنامج التدريبي على توضيح أهمية الاستخدام المسؤول للمبيدات وكيفية تطبيقها على المحاصيل وطرق الوقاية منها أثناء التطبيق، وتم توضيح طرق وأساليب سحب العينات، وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات، وبالتالي توجيه المنتج والمصدر إلى اتخاذ القرار الصحيح قبل الحصاد.

وتم عرض منظومة تكويد المحاصيل التصديرية للبرتقال، خلال ورشة العمل، واشتراطات تصديرها بمحاضرة الحجر الزراعي ودوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة، والدور الرقابي الذي يسهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى اشتراطات محطات الفرز والتعبئة واشتراطات التصدير لأهم الدول التي يتم التصدير إليها من هذا المحصول المهم.

وحضر ورشة العمل أكثر من 100 من الحضور من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من منتجي ومصدري هذا المحصول المهم، وشارك العديد من الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية.

جدير بالذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي ينظمها المعمل مع "كروب لايف مصر" لمجموعة الموالح والبرتقال؛ حيث تم تنظيم الورشة الأولى بمنطقة النوبارية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر؛ لدعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في هذه القطاعات بالتعاون مع "كروب لايف مصر" وجهات أخرى.

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