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بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

11:17 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال رئيس النواب في جلسة الأمس: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، قائلا: من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وتابع رئيس مجلس النواب: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

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