وزير التموين: مصر مركز إقليمي محوري في تجارة الحبوب والأمن الغذائي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر Global Grain MENA المنعقد بالقاهرة يومَي 2 و3 يوليو 2025، إن عودة المؤتمر إلى الانعقاد تمثل استعادة ضرورية لمنصة حوار تجمع كبار منتجي الحبوب والموردين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

ورحَّب الوزير، في كلمته، بضيوف مصر من الخبراء والمستثمرين، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يأتي في توقيت دقيق، تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والمناخية، وتتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق وتبادل الخبرات لضمان استقرار منظومة الغذاء العالمية.

وأوضح فاروق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من أكبر مستوردي الحبوب عالميًّا؛ ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في مؤشرات العرض والطلب، والتغيرات في السياسات التجارية، والمخاطر المناخية والبيئية، مضيفًا أن مصر تبنَّت نهجًا استباقيًّا لإعادة بناء المنظومة الغذائية على أُسس مرنة ومستدامة، باعتبار الأمن الغذائي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.

واستعرض الوزير جهود وزارة التموين في هذا الإطار، مؤكدًا أنها تضمنت:

- تنويع مصادر استيراد الحبوب لتأمين الإمدادات ضد أي تقلبات في الأسواق الدولية.

- زيادة السعات التخزينية الحديثة؛ حيث ارتفعت الطاقة التخزينية للصوامع، ما أسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد.

- التحول الرقمي في منظومة تداول الحبوب، من خلال حلول ذكية تتيح التتبع والرقابة في كل مراحل التداول.

- دعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وشدد وزير التموين على أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لضمان الأمن الغذائي، مؤكدًا استعداد الدولة لتعزيز آليات التنسيق مع كل الشركاء؛ لا سيما في مجالات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وتنسيق السياسات الاستيرادية.

واختتم فاروق كلمته بالتأكيد أن هذا المؤتمر ليس مجرد فعالية نقاشية؛ بل منصة للعمل المشترك نحو بناء نظام غذائي عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا وقدرة على مواجهة الأزمات، مجددًا ترحيبه بكل المشاركين في القاهرة، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق.