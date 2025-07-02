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4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول

11:00 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وبحسب الوزارة، فإنه فور تلقي البلاغ، توجهت 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حالياً متابعة الموقف في موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، وسيتم تحديث البيانات أولاً بأول وفقاً لتطورات الموقف.

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وزارة الصحة ضحايا غرق حفار البترول غرق حفار البترول
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