مباحثات مصرية هولندية لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري

كتب - عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيخو فيرمولين، المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا في القطاع الزراعي، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة، ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها: تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، إلى جانب التوسع في زراعة وتصدير زهور الزينة.

كما استعرض اللقاء فرص الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى بحث آليات تمويل صغار المزارعين، ودعم التعاونيات الزراعية.

وأشار الوزير علاء فاروق خلال اللقاء إلى اجتماعه السابق مع جين ريموني، وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة الهولندي، على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الإفريقي والأوروبي الذي عقد في روما الأسبوع الماضي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح فاروق أن مصر تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي في إطار رؤية مصر 2030، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا الزراعية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسنًا كبيرًا ويجذب الشركاء الدوليين، خاصة في مشروعات تحقق تنمية مستدامة وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أعرب المستشار الزراعي الهولندي عن ترحيبه بالتعاون مع مصر، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الخبرات والدعم اللازمين لتطوير القطاع الزراعي المصري، مع التركيز على دعم المزارعين الصغار والجمعيات التعاونية من خلال توفير المعدات والتقنيات الحديثة.

كما كشف أن هناك أربعة مشروعات مقترحة حاليًا لتمويلها بمنحة من الحكومة الهولندية، تشمل تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لتحسين استخدام المياه، وتوحيد الحيازات الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026

تعديل مواعيد السفر في هذه الحالة.. قواعد مهمة لتنفيذ رحلات العمرة 2026

بعد الجدل الواسع.. الطبيب المعالج لشيرين عبدالوهاب يعلق على ظهورها بـ"حفل المغرب"