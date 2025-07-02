منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، تطبيق منظومة السايس الجديدة التي تستهدف حوكمة عملية انتظار المركبات في الساحات الموجودة بالمحافظة.

وبدأت محافظة القاهرة، في مخاطبة الشركات المخصص لها موقع انتظار مركبات بنطاق أحياء المحافظة، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي في محافظة القاهرة للتقديم على استخراج باركود السايس مع اعتبار الموضوع هامًا وعاجلًا.

وينشر "مصراوي" المستندات المطلوبة لاستخراج باركود للشركات فقط، على النحو التالي:

1- صورة السجل التجاري للشركة (ساري).

2- صورة من بطاقة الممثل القانوني للشركة.

3- صورة من التوكيل أو أصل التفويض لمقدم الطلب (مختوم ومسجل عليه السجل التجاري والبطاقة).

4- صورة من بطاقة الوكيل أو المفوض.

5- صورة سارية من بطاقات السياس العاملين بالشركة.

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