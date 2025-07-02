لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسئول يجيب

كتب- محمد شاكر:

تساءل عدد كبير من متابعي دار الأوبرا المصرية عن سر تأخر الإعلان عن تفاصيل المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي يُقام في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فقد جرت العادة خلال الأعوام الماضية أن يتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان في بداية شهر يوليو، على أن تنطلق الفعاليات خلال شهري يوليو وأغسطس.

فيما ترددت أنباء حول وجود أزمة داخل دار الأوبرا تتعلق بعدم الاستقرار على المسارح التي ستُقام عليها فعاليات المهرجان في محافظة الإسكندرية، وهو ما أدى إلى تأخير الإعلان عن تفاصيله حتى الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاستعدادات جارية حاليًا للتحضير للمهرجان، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن المواعيد، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل في الوقت الراهن.