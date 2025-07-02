أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباح اليوم الأربعاء على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، ومن الجمعة إلى الأحد تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

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