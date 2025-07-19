كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة نتيجة سياسات التجويع والحصار المفروضة عليها. وأوضح أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا عاجلة ترتكز على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار حمزاوي إلى أن الخارجية المصرية تتبنى نهجًا عقلانيًا ومتميزًا في التعامل مع الأزمة، من خلال تقديم مبادرات سلام تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم إعادة الإعمار في غزة.

وأضاف أن هذه المبادرات تجد توافقًا مع الرؤية الأوروبية، خاصة من ألمانيا وفرنسا، التي ترفض التهجير القسري وتدعو إلى هدنة فورية يليها وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع حمزاوي موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يربط مستقبله السياسي باستمرار الحرب، حيث نجح على مدار عامين في تشكيل رأي عام إسرائيلي يدعم سياساته العنيفة.

وأكد أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تصعيد الصراع، بينما تساهم مغامرات عسكرية غير محسوبة من أطراف مثل الحوثيين وحماس وحزب الله في تأجيج التوترات بالمنطقة.

وأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر كانت مغامرة عسكرية مكلفة تحمل قطاع غزة ويلاتها، مؤكدًا أن الحديث عن عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة غير دقيق، حيث تظل القضية حاضرة دائمًا.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك بوادر أمل مع تغير السياسة الأمريكية نحو الدفع إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مما قد يؤدي إلى تسوية قريبة.

ودعا حمزاوي إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف الحرب ودعم جهود مصر في إيصال المساعدات وإعادة الإعمار، مشددًا على أن تحقيق السلام يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة السياسات المتطرفة وضمان حقوق الفلسطينيين.