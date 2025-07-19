كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية قرب تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية على مستوى الجمهورية، تحت الاسم التجاري "Carry On"، في خطوة تهدف إلى تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تدفق السلع في الأسواق بشكل دائم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الإسكان يتفقد الطرق بالشيخ زايد ويوجه بمتابعة النظافة والري

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية للمحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والري وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد.

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اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظائف بالخارج برواتب تصل لـ900 يورو

كشفت وزارة العمل، أن اليوم السبت آخر موعد لتلقي طلبات التقديم على فرص العمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.

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Carry On.. مصر تقترب من إطلاق أكبر سلسلة تجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرب تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية على مستوى الجمهورية، تحت الاسم التجاري "Carry On"، في خطوة تهدف إلى تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تدفق السلع في الأسواق بشكل دائم.

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مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفدًا من حلف الناتو

استقبل مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وفدًا رفيع المستوى من حلف الناتو برئاسة الأدميرال البحري ثيورستين ماركس، مساعد رئيس الأركان لإدارة الشراكات بالقيادة المشتركة لحلف الناتو بنابولي.

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الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى يوم "عهد الاتحاد"

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم عهد الاتحاد.

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الصحة: إجراء 2.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و783 ألفًا و916 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

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تصل لـ223 قرشًا للكيلووات.. كيف تحسب شريحة كهرباء العدادات الكودية؟

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة دون أي استثناءات أو شروط منذ شهر أغسطس ٢٠٢٤ الماضي؛ لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية والحد من الفاقد التجاري في الشبكة القومية للكهرباء ومحاربة سرقة الكهرباء.

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"الأرصاد" تكشف عن سبب سقوط الأمطار في فصل الصيف

كشف الدكتور محمود شاهين، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وارتفاع نسب الرطوبة شيء ثابت وطبيعي في فصل الصيف.

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توضيح مهم من التنظيم والإدارة بشأن مركز تقييم القدرات والمسابقات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الاطلاع على أصول المستندات المطلوبة من المتقدمين يتم داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات فقط، دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

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