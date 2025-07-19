كتب- عمرو صالح:

تحل اليوم الذكرى الـ13 على رحيل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق والذي توفي عمر يناهز 76 عاما، في اليوم التاسع عشر من يوليو 2012.

ومن جهته كشف عبدالحميد أحمد حمدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غاز شرق المتوسط وزوج ابنة اللواء عمر سليمان عن آخر اتصال هاتفي بينهم .

وقال حمدي عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "النهارده ذكرى وفاة الغالي عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة المصرية لأكثر من 20 سنة".

وأضاف: "آخر مكالمة بيني وبينه كانت قبل وفاته بيوم واحد، كنت ممنوعًا من السفر من 2011 بدون قضية أو اتهام، وده حرمني من إني أكون جنبه في رحلة علاجه لأمريكا وفي أيامه الأخيرة. وجع كبير محفور جوايا، عمره ما هيروح، ولا هقدر أسامح اللي تسببوا في كده ظلمًا- واللي كانوا بينادوا بالحريات وقتها لكن لما الظلم طال ناس غير أصدقائهم، سكتوا".

وتابع: "اتصلت أطمن عليه وهو في المستشفى، ورغم مرضه هو اللي طمني وقواني بكلامه كالعادة، وأكد لي إن اللي جاب الإخوان هو اللي هيشيلهم، وده اللي حصل وأكد انهم مش هيقعدوا إلى يوليو القادم لأن تصرفاتهم هي اللي هتجيبهم الأرض".

واستكمل: عشت معاه 20 سنة في نفس البيت، وكان يعتبرني ابنه اتعلمت منه إزاي تكون قوي ومتواضع، تسمع الناس بقلبك، وتحل مشاكلهم حتى لو مش شغلتك، إزاي تكسب احترام العدو قبل الصديق، وأنت بنفس الوقت طيب القلب، وجد حنين. الله يرحمك يا عمر سليمان كنت مثال للإنسان الوطني اللي بيحب بلده بصدق".

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