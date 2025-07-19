وزير الثقافة يتدخل لعلاج الشاعر إبراهيم رضوان

كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، هاتف الشاعر إبراهيم رضوان للاطمئنان على صحته بعد إصابته بوعكة صحية، مشيراً إلى أنه سوف يتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لعلاجه على نفقة الدولة.

وناشد عدد من الشعراء والمثقفين، وزير الثقافة بالتدخل للمساعدة في الأزمة الصحية التي أصابت رضوان، الذي أصيب بجلطة أزمته الفراش منذ يناير الماضي، ثم كشفت الأشعة منذ أيام عن إصابته بأورام في تجاويف البطن والحوض.

إبراهيم محمود رضوان، ولد بمدينة المنصورة عام 1945، حاصل على بكالوريوس معهد الإعداد الإذاعي، يعمل باحثًا بالمركز القومي للآداب والفنون، يكتب الشعر بالعامية والفصحى، ونشرت أعماله في معظم الدول العربية.

كما قدم للتلفزيون عدد من الأغاني، ومثل مصر في أكثر من مهرجان شعري، كتب عشرات البرامج الإذاعية والمسرحيات والأفلام والتمثيليات الإذاعية، وساهم في إعداد البرامج الثقافية بالتلفزيون.