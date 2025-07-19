كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، على الأهمية الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واصفًا إياها بأنها "استحقاق دستوري يعزز الديمقراطية والتعددية".

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، شدد القصير على ضرورة مشاركة المواطنين في التصويت لاختيار ممثليهم.

وأضاف القصير: "مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعية، حيث يساهم أعضاؤه في دعم العملية التشريعية ومراجعة القوانين المقدمة من مجلس النواب أو الدولة".

وتابع أن مشاركة المواطن في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يدعم استقرار الدولة ويُظهر تمسك الشعب بالمؤسسات الديمقراطية.

وحول دور الانتخابات في تعزيز التمثيل السياسي، أشار أمين عام حزب الجبهة الوطنية إلى أن خروج المواطنين للتصويت يضمن تمثيل كل الاتجاهات في المجلس، قائلًا: "عندما يختار المواطن ممثليه بحرية، فإنه يساهم في بناء الدولة واتخاذ القرارات المصيرية".

وأكد أن عدم المشاركة يعطي فرصة لظهور ممثلين قد لا يعبرون عن إرادة الناخبين، داعيًا الجميع إلى ممارسة هذا الحق دون توجيه.

وفيما يخص نظام التصويت الفردي، أوضح القصير أن الناخبين يجب أن يختاروا عددًا من المرشحين يتناسب مع عدد المقاعد المخصصة لمحافظتهم،

وأوضح: "في بعض المحافظات، يتوجب على الناخب اختيار 3 أو 5 مرشحين حسب الوزن النسبي للمقاعد".

ودعا وسائل الإعلام والأحزاب إلى بذل جهد أكبر في توعية المواطنين بهذه الآلية لضمان تصويت صحيح.