كتب- محمد أبو بكر:

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى "سياسة"، وليس فقط إلى عدد كبير من الكيانات.

وأضاف "إمام، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي:"الناس بتنتقد إن إحنا عندنا 105 حزب ومش عارفين أسماء 10 أحزاب منهم، هل كل هذه الأحزاب مفيدة للحياة السياسية في مصر؟ وهل مثلًا كنا بحاجة لحزب الجبهة الوطنية اللي

قال إنه جاي للانتخابات ونزل فقط بـ10 مرشحين فردي؟".

وقال رئيس حزب العدل:"الحياة الحزبية في مصر محتاجة سياسة... وده عنوان، ومحتاجة كمان مساحة حركة، محتاجة بيئة تمكّن الجميع من العمل".

وأوضح أن الأحزاب صاحبة الأغلبية دائمًا مثل حزب مستقبل وطن ما تكون لها مساحة حركة مختلفة، قائلًا:"منذ 1952، الأحزاب التي تمتلك الأغلبية كانت لها امتيازات أكبر، وهذه بلد جهازها الإداري متربي على فكرة التنظيم الواحد والحزب الواحد، ولا يمكن أن نقارن حزب الأغلبية ببقية الأحزاب، وهذه مقارنة ظالمة جدًا".

وأضاف: "كلنا عارفين ده، وكل واحد في مصر عارف الحقيقة، المهم مش المقارنة، المهم نسأل: إحنا نأمل في إيه؟ بلدنا في ظرف إقليمي صعب، وفي موقع استراتيجي حساس، والتعامل مع مصر دايمًا بيحتاج بناء ثقة وطريق واضح".

وتابع "إمام": "إحنا محتاجين طريق ديمقراطي حقيقي، والطريق ده مش بيوصل من القاهرة لإسكندرية في 3 دقايق. لازم يكون طريق ممهد، مش مليان مطبات".

وقال: "هل مصر محتاجة 105 حزب؟ بصراحة، مصر محتاجة حزب الجبهة، الهند فيها 1000 حزب، لكن ده مش المعيار. المشكلة مش في العدد، المشكلة في البيئة السياسية".

وأضاف:"خلي الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وافتح المجال السياسي بجد، ساعتها الناس هتفرز الصح من الغلط، وساعتها مش هيبقى فيه مشكلة في عدد الأحزاب".

وتابع:"الناس هتنتقل من فكرة انتخاب الفرد، لفكرة انتخاب المشروع السياسي، وهينتخبوا حزب العدل عشان أفكاره ومواقفه في قضايا زي الإيجار القديم، والإصلاح الاقتصادي، وهكذا مع باقي الأحزاب، ولكن إحنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي، وعلينا نبدأ مشوار حقيقي يودينا ليها".

كما تابع:""لازم السياسة تبقى مرتبطة بانتماء الناس، والممارسة السياسية تكون هي المدخل لتعزيز هذا الانتماء، والتحدي الحقيقي النهارده هو اللعب على انتماء الناس لبلدها، وأساس الانتماء هو الإحساس بالمشاركة في صناعة القرار".

وأكمل: "جزء من دور السياسيين النهاردة هو تعميق هذا الانتماء عند الأجيال الجديدة، من خلال منافسة سياسية حقيقية، في إطار قانوني ودستوري واضح، يحافظ على الأمن القومي بعقلانية، وفي نفس الوقت يقوم على المحاسبة والرقابة".

واختتم: "إحنا محتاجين مجال عام يتسع للناس، علشان السياسة تبقى حقيقية، ويكون فيها مشروع ومحاسبة، مش مجرد واجهة شكلية".

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.