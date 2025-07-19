كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن قيام أحد الأشخاص ويدعى (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) بالتعدي على ماكينات صرف التذاكر الآلية (TVM) بمحطة مترو "البحوث" بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وإحداث تلفيات بها، إلى جانب ارتكابه أعمال تخريب داخل المحطة، والاعتداء على العاملين بها باستخدام ألفاظ خارجة، بالإضافة إلى قيامه بخلع ملابسه أمام المواطنين ورواد المحطة، في مشهد يخالف النظام العام.

وقد تدخلت على الفور السلطات الأمنية بالمحطة وتم ضبط الشخص المذكور، وتحويله إلى جهات التحقيق المختصة. وباشرت النيابة العسكرية التحقيق معه بتهمة تخريب مرفق عام، كما تمت إحالته إلى نيابة الدقي التي تباشر التحقيق معه في ثلاث تهم إضافية، وهي: ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مكان عام، وخدش الحياء العام. وقد تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتهيب وزارة النقل بجميع المواطنين ضرورة الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، الذي يعد من أهم وسائل النقل الجماعي ويقدم خدمات آمنة ومتميزة للمواطنين.