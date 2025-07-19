أجواء حارة وفرص أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

(أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متفرقة وفترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 38 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 33

المدينة المنورة 43 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبي 40 32

الدوحة 43 33

الكويت 48 36

دمشق 37 19

بيروت 31 27

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 31 25

بغداد 44 30

مسقط 33 30

صنعاء 29 18

الخرطوم 37 26

طرابلس 34 26

تونس 37 25

الجزائر 31 24

الرباط 27 18

نواكشوط 29 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 35 28

نيودلهي 34 28

جاكرتا 32 22

بكين 33 23

كوالالمبور 37 24

طوكيو 34 27

أثينا 35 24

روما 33 21

باريس 26 16

مدريد 31 17

برلين 28 18

لندن 23 15

مونتريال 25 15

موسكو 24 17

نيويورك 30 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 21 13