كتب- محمد سامي:

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، يوم الإثنين المقبل 21 يوليو، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمصلى العيد بمدينة منيا القمح، بحضور قيادات الحزب ومئات من الرموز السياسية والشعبية.

ويشارك في المؤتمر النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام للحزب، إلى جانب عدد من القيادات المركزية والتنظيمية، والشخصيات العامة والإعلاميين، وممثلي النقابات المهنية، ووفود شبابية من مختلف مراكز المحافظة، وسط حضور جماهيري متوقع يتجاوز 50 ألف مواطن من أعضاء الحزب ومؤيديه.

ويهدف المؤتمر إلى إعلان الدعم الكامل لمرشحي الحزب على القائمة الوطنية، التي تضم 13 حزبًا، إلى جانب مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فضلًا عن التأكيد على وحدة الصف خلف الدولة المصرية وقيادتها.

ودعا الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية، المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات المقررة يومي 4 و5 أغسطس، قائلًا: "صوتك هو قوتك، ومشاركتك أمانة"، مشددًا على أهمية التواجد أمام صناديق الاقتراع للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة الإنجاز.

من جانبه، وجه خالد جزر، أمين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالحزب، دعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين لتغطية المؤتمر، مؤكدًا أنه سيشهد كلمة مهمة للنائب أحمد عبد الجواد، الذي أسهم في خلق حالة من الزخم السياسي داخل الحزب من خلال الدفع بقيادات جديدة تتمتع بقبول شعبي وتاريخ في العمل الخدمي والسياسي.

وأكدت أمانة الحزب أن المؤتمر لا يقتصر على كونه فعالية انتخابية، بل يمثل رسالة وطنية من أبناء الشرقية، تعكس وعي الجماهير واستعدادهم للمشاركة في صناعة المستقبل بإرادة وثقة.