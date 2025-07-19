عبد المنعم إمام: حزب العدل ليس مجرد تجمع انتخابي.. ونمثل يمين الوسط

كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن مشاركة الحزب في الانتخابات ليست مغامرة عشوائية؛ بل هي جزء من مشروع سياسي طويل المدى لبناء تيار إصلاحي حقيقي يعبر عن صوت دافعي الضرائب والطبقة المتوسطة في مصر.

وأكد إمام، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن الحزب قرر الدفع بـ20 مرشحًا على المقاعد الفردية ضمن27 دائرة على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن المنافسة صعبة؛ لكن ضرورية.

وقال رئيس حزب العدل: أنا لا أفرض الترشح على أحد؛ ولكن مَن ينضم إلى حزب العدل يعرف جيدًا أنه جزء من مشروع سياسي حقيقي، وليس مجرد تجمع انتخابي أو سعي للمناصب.

وأوضح إمام أن حزب العدل يمثل توجه يمين الوسط، وينطلق من رؤية ليبرالية اجتماعية تسعى لتقديم بدائل للسياسات القائمة وتجسيدها من خلال شخصيات سياسية من الواقع المصري، مؤكدًا أن الحزب لا يقبل العضوية العاملة بسهولة؛ حيث يمر الأعضاء ببرامج تدريب وتأهيل مكثفة لتحويلهم إلى كوادر سياسية واعية.

وتابع إمام: نحن نرى أن السياسة مشروع تراكمي، والمطلوب من الأحزاب أمران: تقديم بدائل واقعية، وتجسيد هذه البدائل في قيادات حقيقية، ونحن لا نعمل من أجل الانتخابات فقط؛ بل نعمل على استعادة ثقة المواطن في العمل الحزبي.

وأشار رئيس حزب العدل، ردًا على سؤال حول ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية الفردية، إلى أن الحزب يراهن على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات بديلة لطرق الدعاية التقليدية، قائلاً: هنشوف حملة مختلفة، وأداء سياسي مختلف، وإحنا مش بنبني حملة، إحنا بنبني ثقة ومشروع سياسي مع الناس.

وقال رئيس حزب العدل، في تعليقه على واقع الحياة الحزبية في مصر، إن ما ينقصها هو "السياسة"، مؤكدًا أن التعدد الحزبي لا يعني بالضرورة وجود حياة سياسية حقيقية.

وأضاف إمام: نعم؛ لدينا أكثر من 100 حزب، لكن ما نحتاج إليه فعلًا هو ممارسة سياسية تعبر عن قضايا الناس وتُنتج كوادر وبرامج ورؤى بديلة.

وأكد إمام أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي لاختيار مَن يمثله، وأن الحزب يعوّل على وعي الناس وتقديرهم للجهد الجاد، مضيفًا: إذا شعر المواطن بجدية مَن يعمل لصالحه، سيمنحه ثقته ويدعمه بقوة.

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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