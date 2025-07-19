وزير الإسكان يتفقد الطرق بالشيخ زايد ويوجه بمتابعة النظافة والري

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية للمحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والري وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد.

بدأ المهندس شريف الشربيني، جولته بالمدخل الثالث لمدينة الشيخ زايد ثم طريق البستان، مرورًا بطريق المستثمر، بجانب تفقد المحور المركزي، ثم توجه إلى الحي الأول لتفقد حالة النظافة وصيانة المسطحات الخضراء بالحي، انتهاءً بالخروج من المدخل الثاني لمدينة الشيخ زايد المطل على محور 26 يوليو.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق.

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