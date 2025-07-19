اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظائف بالخارج برواتب تصل لـ900 يورو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن اليوم السبت آخر موعد لتلقي طلبات التقديم على فرص العمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.

رواتب فرص العمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية

بحسب الوزارة، تتوفر فرص العمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وظائف فنية وهندسية برواتب شهرية تتراوح بين 700 إلى 900 يورو، أي ما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصري، بما يُعد فرصة ذهبية لتحسين الدخل وتطوير المسار المهني في الخارج.

تخصصات وظائف البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية

تشمل الوظائف التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة العمل التخصصات التالية:

- نجار مسلح / شدات معدنية – 700 يورو

- حداد مسلح – 700 يورو

- مشغل حفارة – 800 يورو

- ميكانيكي شاحنات – 800 يورو

- كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو

- سباك – 800 يورو

- مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

- مهندس مدني – 900 يورو

- بناء عام – 700 يورو

مزايا فرص العمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية

يحصل المتقدمون المقبولون على عدة امتيازات بموجب عقود العمل الموقعة مع الشركات الأجنبية، ومنها:

- سكن مجاني تابع لمواقع العمل

- وجبات غذائية أثناء فترات العمل

- تأمين اجتماعي وصحي شامل

- تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل

- إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر طبقاً للقوانين المحلية

- تذكرة سفر ذهاب وعودة مجانية في حال الالتزام بشروط التعاقد

رابط التقديم الإلكتروني على وظائف وفرص عمل الخارج

أوضحت الوزارة، أن التقديم يُتاح للراغبين عبر الرابط الرسمي المخصص على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.

اقرأ أيضًا:

"جبران" يكشف علاقة كورونا بإصدار قانون العمل الجديد

توضيح من وزير العمل بشأن ضحايا ومصابي الحوادث من العمالة غير المنتظمة

وزير العمل يكشف كيف منح قانون العمل الجديد المرأة حقوقًا غير مسبوقة

مظلة حماية اجتماعية لـ "عمال الدليفري" لأول مرة.. وزير العمل يكشف التفاصيل