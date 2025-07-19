كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرب تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية على مستوى الجمهورية، تحت الاسم التجاري "Carry On"، في خطوة تهدف إلى تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تدفق السلع في الأسواق بشكل دائم.

40 ألف منفذ بيع تغطي المحافظات

وأوضح بيان الوزارة أن السلسلة الجديدة تعتمد على دمج وتوحيد العلامة التجارية لما يقرب من40 ألف منفذ بيع موزعة على مستوى الجمهورية، وتشمل فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحلات بقالة التموين، إضافة إلى المنافذ التابعة لمبادرة "مشروع جمعيتي"، التي توفر السلع المدعمة للأسر الأولى بالرعاية.

تطوير شامل لمنظومة بيع السلع

وتهدف خطة الوزارة إلى إعادة هيكلة هذه المنافذ وتحديثها بما يتماشى مع الأساليب الحديثة لعرض وتقديم السلع والخدمات، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة، وتحسين أنظمة التسعير، وتطبيق حلول التحول الرقمي داخل هذه الفروع؛ بما يُسهم في تحسين تجربة التسوق للمواطنين.

تحسين جودة الخدمة وتثبيت الأسعار

وأكدت وزارة التموين أن هذا المشروع الطموح يستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع تجارة التجزئة الحكومية؛ من خلال تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار عادلة، مع ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية؛ خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتةً إلى أن العلامة التجارية الجديدة "Carry On" ستكون رمزًا لتحديث منافذ بيع السلع المدعمة في مصر.

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