مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفدًا من حلف الناتو

كتب- محمد سامي:

استقبل مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وفدًا رفيع المستوى من حلف الناتو برئاسة الأدميرال البحري ثيورستين ماركس، مساعد رئيس الأركان لإدارة الشراكات بالقيادة المشتركة لحلف الناتو بنابولي.

تناولت الزيارة، وفق بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب عرض تقديمي تضمن الجهود المصرية لإنشاء وتجهيز مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بالقاهرة، والجهد المستمر للمركز منذ تأسيسه لدعم دول التجمع في مجال مكافحة الإرهاب والذي شمل عقد العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات لرفع قدرات الدول الأعضاء بما يدعم الأمن والاستقرار.

وأشار اللواء محمد عبد الباسط، مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، خلال الزيارة، إلى حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة في العديد من المجالات وخاصة مجال مكافحة الإرهاب والذي تعد مصر من الدول الرائدة فيه بما تمتلكه من خبرات ونجاحات بارزة.

كما أشاد مساعد رئيس الأركان لإدارة الشراكات بالقيادة المشتركة لحلف الناتو بنابولي، بالجهود التي تبذلها مصر لدعم السلم والأمن الأفريقي، مؤكدًا تطلعه لزيادة آفاق التعاون العسكري بين الجانبين بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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