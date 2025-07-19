رسالة عاجلة من وزير العمل للعمال المصريين قبل السفر للخارج

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أهمية تحري الدقة قبل السفر للعمل خارج مصر، لتجنب الوقوع في فخ الشركات الوهمية.

تحذير من الشركات غير المرخصة

قال الوزير، في تصريحات تليفزيونية: "بناشد شبابنا قبل ما يدفع جنيه واحد لأي جهة توظيف، ييجي يطمن أن العقد سليم، والشركة حاصلة على ترخيص رسمي، وإن النسب المتفق عليها مطبقة بشكل قانوني، إحنا طلعنا بيانات كتير نحذر فيها من الشركات غير المعتمدة، وبندخل شخصيًا لمتابعة بعض المواقع اللي بتروج لفرص عمل وهمية".

وشدد "جبران"، على ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية في حالة حدوث أي مشكلة، قائلًا: "لو في مخالفة، اعمل شكوى فورًا، وإحنا نجيبلك حقك، وماينفعش تدفع الأول وبعدين تشتكي، لو ما قدرتش تاخد حقك، تعالى لومني شخصيًا".

وأشار وزير العمل، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج، مؤكدًا أنها ساهمت في حل آلاف المشكلات، قائلًا:"المكاتب دي موجودة في 9 دول، وتعمل على مدار الساعة، ففي موسم الحج الأخير، تم حل مشاكل آلاف العمال في أماكن تواجدهم، وذهب إليهم الملحق العمالي بنفسه لحل الأزمات بشكل مباشر".

قنوات التواصل الفعالة

أضاف الوزير: "الشكاوى بتوصلنا عبر الموقع الإلكتروني، أو حتى على الموبايل الشخصي، وبنتعامل مع كل حالة بجدية تامة، وبنحل المشكلة في أسرع وقت، ويمكن ده اللي خلانا نكسب ثقة العمال في الخارج".

تعاون سعودي مع وزارة العمل المصرية

في سياق متصل، نوه وزير العمل إلى التعاون المثمر مع وزارة العمل السعودية، قائلًا: "جلست مع وزير العمل السعودي وكان في تعاون كبير وتقدير واضح للعمالة المصرية، والجانب السعودي بيثمّن جدًا الكفاءة المصرية، وبيقدم كل الدعم".

وأكد وزير العمل، التزام الدولة الكامل بحماية كرامة العمالة المصرية في الخارج، قائلًا: "كرامة العامل المصري مصونة، وده توجيه مباشر من الرئيس، ومش هنفرط في حق أي عامل، ونتحرك حتى بدون شكاوى إذا لمسنا وجود تجاوزات، وكل ده نابع من إحساس وطني ومسؤولية تجاه ولاد بلدنا".

تجاوزات، وكل ده نابع من إحساس وطني ومسؤولية تجاه ولاد بلدنا".

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