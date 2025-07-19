ما هو "العمل المرن" في القانون الجديد؟.. "جبران" يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد تضمن مفهومًا جديدًا تم إدراجه رسميًا ضمن بنوده، وهو ما يعرف بـ"ظروف العمل المرنة".

وأضاف "جبران"، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الصيغة القانونية تعني السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من جهة أو تقديم خدماته بشكل مستقل، كما هو الحال في وظائف الكول سنتر وغيرها من الأعمال الحديثة.

وشدد وزير العمل، على أهمية وجود علاقة تعاقدية واضحة بين العامل وجهات العمل، حفاظًا على حقوقه القانونية والاجتماعية.

وأكد أن أي قرار جديد لا يتم اتخاذه إلا بعد التشاور مع أصحاب الأعمال والعمال، بهدف الوصول لصيغة توافقية قابلة للتنفيذ، تراعي مصالح الجميع وتدعم استقرار سوق العمل المصري.

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