الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات، بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، عضو الهيئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القاهرة سجلت خلال الأيام الماضية درجات حرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن بدءًا من اليوم ولمدة 72 ساعة سيبدأ انكسار الموجة الحارة.

وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة، وهو أمر معتاد في هذا التوقيت من العام، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ليلًا ونهارًا، رغم التراجع الفعلي في درجات الحرارة.

وأشار "شاهين"، إلى أن الأحوال الجوية مستقرة بوجه عام، ولا توجد أي ظواهر عنيفة، مؤكدًا أن الملاحة البحرية معتدلة تمامًا، وأن الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط مهيأة لاستقبال المواطنين والمصطافين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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