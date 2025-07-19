كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن الإجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة أزمة الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول وتدهور البنية التحتية بالمدارس.

وطالب النائب، في سؤاله، بسرعة إصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لمتابعة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن بعض المدارس الحكومية تشهد كثافة تتجاوز 70 طالبًا في الفصل الواحد، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم، ويُعيق المعلمين عن أداء دورهم التربوي والتعليمي.

وأوضح "أمين" أن العديد من المدارس في القرى والمناطق النائية تعاني من مشكلات حادة في البنية التحتية، تتضمن غياب الأسوار، وتهالك الأسطح، وعدم صلاحية دورات المياه، مما يعرض حياة الطلاب والمعلمين للخطر ويقوّض البيئة التعليمية الآمنة.

وأشار إلى أن التقارير الرسمية تؤكد وجود عجز كبير في أعداد المدارس والفصول، لا سيما في الريف والنجوع، إضافة إلى نقص الصيانة الدورية وعدم كفاية المخصصات المالية لتطوير المنشآت التعليمية.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات على الحكومة، عن خطة الحكومة لتقليل الكثافة الطلابية، وهل تشمل بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول؟، ولماذا لا يتم تخصيص ميزانيات عادلة لصيانة وتطوير المدارس بما يضمن بيئة تعليمية آمنة؟، ولماذا تغيب الرقابة والجداول الزمنية المحددة عن مشروعات الإنشاءات والصيانة؟، ومتى يتم وضع معايير واضحة وعادلة لضمان تحقيق العدالة المكانية في توزيع الموارد التعليمية بين المحافظات؟.

وشدد النائب، على أن حل هذه المشكلات بات ضرورة وطنية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمانًا لجودة التعليم في مختلف أنحاء الجمهورية.

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