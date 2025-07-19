"سفاجا 2".. محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري - صور

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" ضمن ميناء سفاجا الكبير، في إطار خطة تطوير المواني المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

يُقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة.

ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، ما يعزز دورها كمحور رئيسي في منظومة النقل البحري.

ويمثل المشروع أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، أحد السبعة ممرات لوجستية دولية التي تنفذها الدولة ضمن استراتيجية قومية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتُعد المحطة الجديدة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في خدمة الأنشطة التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، وتدعم عمليات التصدير والاستيراد، كما تُعزز الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، بربطها بالميناء البحري.

وسيُسهم المشروع في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والصناعات التحويلية والتجميع، بالإضافة إلى نقل البضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، والمساهمة في تعظيم الاعتماد على نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة مع ارتباط الميناء بـ الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وهو ما يساهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق، خاصة بمحافظات الصعيد (قنا - أسيوط - الأقصر - أسوان).

وقد تم توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ومواكبة التطور الملاحي والتجاري، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المواني المصرية لجذب مزيد من خطوط الملاحة العالمية.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟