وكيل "عربية النواب": مصر والسعودية حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة

كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مصر، ولقائه بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمدينة العلمين، تحمل دلالات مهمة في توقيتها ومضمونها، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة.

وأشار "محسب"، في بيان، إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمتد بجذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى روابط الأخوة والمصير المشترك، وتتجسد في الرؤية المتوافقة للقيادتين السياسيتين في البلدين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية، أن اللقاء يأتي في توقيت حساس، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، والصراع في السودان، وتعثر التسوية في ليبيا، ما يجعل من التنسيق المصري السعودي عنصرًا حاسمًا في حفظ استقرار المنطقة.

وأكد أن اللقاء بين الوزيرين تناول ملفات الأمن العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم وحدة واستقرار السودان، والتأكيد على الموقف الثابت برفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما أشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، تمثل في إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، مشددًا على أن المملكة تنظر إلى مصر باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في المنطقة، بينما تعتبر مصر أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

واختتم النائب أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت مرحلة التعاون التقليدي، لتدخل مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي تمثل رسالة جديدة تؤكد رسوخ العلاقات الأخوية، وأن التنسيق المصري السعودي سيظل حجر الأساس لضمان أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

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