"الأرصاد" تكشف عن سبب سقوط الأمطار في فصل الصيف

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود شاهين، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وارتفاع نسب الرطوبة شيء ثابت وطبيعي في فصل الصيف.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكتل الهوائية السطحية الموجودة على سطح الأرض هي امتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يوجد في شهرَي يوليو وأغسطس من كل عام، ويؤدي إلى ارتفاع الحرارة والرطوبة.

وأوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه في طبقات الجو العليا تكونت بعض المنخفضات الجوية التي تعودنا عليها في السنوات الماضية؛ ولكن ليست بقوتها هذا العام، والتي أدت إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور محمود شاهين، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار التي تسقط على جنوب البلاد هي امتداد للفصل المداري، وهذا يكون في معظم فصول الصيف، ويكون فصلًا مداريًّا بين مصر وشمال السودان.

وأشار شاهين إلى أن الفصل المداري يقرب السحب الممطرة من الحدود المصرية، ويؤثر بسقوط الأمطار على جنوب البلاد، وعند حلايب وشلاتين، وهذا ظهر في فصل الصيف خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن عمق المنخفضات الجوية التي أثرت على القاهرة نتيجة التغيرات المناخية، والتي تعمقت أكثر خلال فصل الصيف الحالي، موضحًا أن هذه المنخفضات تزيد كميات بخار الماء، وتتكون السحب سريعًا، وتؤدي إلى سقوط أمطار.

واختتم شاهين بأن هناك مرتفعًا جويًّا يؤثر في طبقات الجو العليا يعمل على حبس درجات الحرارة في طبقات قريبة من سطح الأرض، ويؤدي إلى الموجة شديدة الحرارة التي نعيشها حاليًّا.

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