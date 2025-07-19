كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 24 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد بداية من اليوم وحتى الإثنين 21 يوليو انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة لتسجل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 37 درجة حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومناطق حلايب وشلاتين.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 20 يوليو وحتى الخميس 24 يوليو شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد.

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