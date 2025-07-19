سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال "مغازي"، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن تعود المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، خلال الفترة المقبلة موضحًا أنها ستتم تحت رعاية أمريكية وبإشراف من الدبلوماسية الأمريكية.

وأشار مغازي إلى أن التفاوض على الأزمة سيكون استكمالًا لما تم التوافق عليه خلال الولاية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أن تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين إثيوبيا ودول المصب في تشغيل وإدارة سد النهضة بشكل يضمن عد المساس بحقوق مصر المائية.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أزمة سد النهضة قائلًا: "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقة لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل".

و أضاف ترامب خلال اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض: "أعتقد أنني لو كنت مكان مصر فسأرغب في وجود مياه في النيل"، وتابع: "نحن نعمل على هذه المشكلة، لكنها ستحلّ، لقد بنوا واحدًا من أكبر السدود في العالم، على مقربة من مصر، والولايات المتحدة هي من موّلت السد، ولا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة هي من موّلت السد، مضيفًا: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد.. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل، فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة.. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر"، مؤكدًا: "سنعمل على حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة، نحن نبرم صفقات جيدة.

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