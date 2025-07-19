اتحاد شباب المصريين بالخارج: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذي به

كتب- نشأت علي:

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، أن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، خاصة أن العلاقة بينهما تمتد لتاريخ طويل من الأخوة، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

وقال النائب محمود حسين، في بيان إن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط على المجال التجاري والاقتصادي، وإنما على الصعيد السياسي فهناك حرص مشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة.

وأكد أن تطور العلاقات المصرية– السعودية ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة، التي يضع البلدين الكبيرين أمام مسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التكامل من أجل مصلحة كلا البلدين والمنطقة.

وثمن رئيس الاتحاد تأكيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي خلال لقاءه نظيره السعودي علي الرفض الكامل والاستهجان لاى محاولات يائسة من بعض المنصات الإلكترونية غير المسئولة للمساس بالعلاقات التاريخية المصرية - السعودية، او الإساءة للبلدين .

فيما قال الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن هناك خصوصية استراتيجية تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها وخط الدفاع الأول عن المصالح العربية، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.