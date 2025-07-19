كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قارة أفريقيا تمتلك تاريخًا حافلًا في مواجهة التحديات البيئية، مستندة إلى مسيرة امتدت لأربعة عقود من الالتزام والمرونة والعمل المشترك، داعية إلى تعزيز الابتكار وبناء الشراكات والتمسك بالنهج متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في افتتاح أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي يُعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار: "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل"، والذي يصادف مرور 40 عامًا على تأسيس المؤتمر منذ انطلاقه الأول في القاهرة عام 1985.

وشارك في الوفد المصري إلى جانب وزيرة البيئة، السفير وائل عطية، المندوب الدائم لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والسيدة سهى طاهر، وكيل وزارة البيئة للتعاون الدولي، والمستشار خالد علي هاشم، مدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية، وعدد من مسؤولي البيئة والسفارة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها أبرز ملامح التجربة البيئية الإفريقية، مشيدة بتكامل المجتمعات البيئية متعددة الأطراف داخل القارة، وأكدت أن تغير المناخ يظل أبرز القضايا التي توحّد الشعوب الأفريقية لمواجهة آثاره، داعية إلى تمويل دولي عادل ومنصف، خاصة في ما يتعلق بتمويل جهود التكيف لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، سواء عبر تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، أو من خلال السياسات والمشروعات الوطنية التي تستهدف الإدارة المستدامة للموارد، مؤكدة التزام مصر بدعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون القاري في هذا المجال، مع استمرار مطالبتها بوسائل التنفيذ وعلى رأسها التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

وفي ختام كلمتها، شددت وزيرة البيئة على أهمية التآزر بين اتفاقيات "ريو" الثلاث المعنية بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر، باعتباره أولوية قصوى لنظام متعدد الأطراف قادر على مجابهة التحديات البيئية الراهنة.

كما أعربت الوزيرة عن اعتزازها بهذه الكلمة التي تمثل مشاركتها الأخيرة في المؤتمر الوزاري بصفتها وزيرة، قبيل انتقالها لتولي مهام منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة العمل من موقعها الجديد لمعالجة قضية التصحر، والارتقاء بحلول تلبي تطلعات الشعوب الإفريقية.

واختتمت د. ياسمين فؤاد كلمتها بتوجيه الشكر لجمهورية جنوب أفريقيا لرئاستها الناجحة للدورة الحالية، ولرئيس المؤتمر والأمين العام على حسن التنظيم، متمنية دوام النجاح في دعم المصالح المشتركة للقارة السمراء.