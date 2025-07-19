كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو وافق على اعتماد تمويل جديد بقيمة 149 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح 107 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية 2140 رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع منذ انطلاقه بلغ أكثر من 9.7 مليار جنيه، استفاد منها 44.9 ألف مربي، لتسمين وتربية ما يزيد عن 520 ألف رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان من عجلات عالية الإنتاجية.

وأكد "فاروق" أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، موضحًا أن المشروع يهدف إلى توفير اللحوم الحمراء بأسعار عادلة توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وتحقيق استقرار في أسعار الماشية والمنتجات الحيوانية.

وأضاف الوزير أن هناك لجانًا ميدانية متخصصة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تعمل بالتعاون مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية لمتابعة المشروع ميدانيًا، وتقديم الدعم الفني والبيطري اللازم، والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المستفيدين.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تُجري معاينات ميدانية دقيقة للحظائر بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي، قبل صرف التمويل، لضمان جاهزية الأماكن للتربية والإيواء. كما يتم التأمين على الرؤوس بمجرد استلامها من قبل المستفيدين، من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة تأمين مخفضة، بما يتيح للمربين الحصول على خدمات التأمين والدعم الفني.



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