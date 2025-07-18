كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا: سعيدة باختياري كأفضل وزيرة عربية في 2020، وهذا التكريم كان بمثابة تقدير مباشر لوضع المرأة المصرية والجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك التوقيت لدعم ومساندة المرأة وتمكينها بكافة المجالات.

وأكدت السعيد، خلال لقائها ببرنامج “ الرحلة” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “ دي إم سي”: في فترة تواجدي في الحكومة المصرية كنت على علاقة طيبة بصورة كبيرة بالوزيرات آنذاك، وأصبحنا أصدقاء الآن، وكنا نعمل بتعاون عن طيب قلب.

وتابعت: توليت الإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أثناء تواجدي في الحكومة والذي أسسه والدي منذ أكثر من 70 عامًا ، وفي الحقيقة كنت أشعر بالفخر الشديد بأنني أكمل مسيرة والدي وعطاءه لوطنه.

وواصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا: أحب القراءة والجلوس أمام المياه، حيث تمنحني المياه والشواطيء الرملية نوع من الراحة النفسية الشديدة.