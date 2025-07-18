حسام موافي يحذر: ارتفاع الحرارة المستمر قد يكشف عن أمراض خطيرة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس حالة مرضية مستقلة، بل إنه عرض يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة.

خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد" أكد موافي أن جميع أعضاء الجسم دون استثناء قد تكون مصدرًا لارتفاع الحرارة.

أضاف موافي أن ارتفاع الحرارة قد ينشأ من أي عضو في الجسم، بدءاً من المخ والقلب، مروراً بالكلى والرئة والمفاصل، ووصولًا إلى الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، مضيفًا: "هناك كتب طبية متخصصة في تفسير أسباب الحمى وارتفاع درجات الحرارة".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن هناك حالتين خطيرتين يجب التفكير فيهما عند استمرار ارتفاع الحرارة لفترة طويلة: "إما أن يكون المريض يعاني من الدرن (السل) الذي يصعب تشخيصه، أو أن يكون هناك ورم خبيث".

وأكد أن مرض السل لا يقتصر على الصدر فقط، بل قد يصيب الرئة أو الغشاء المحيط بها.

وأشار موافي إلى أن ارتفاع الحرارة المستمر ليس أمرًا عابرًا، بل قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة، ناصحًا بضرورة استشارة الطبيب عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا صاحبها أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو التعرق الليلي.