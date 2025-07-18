كتب- محمد أبو بكر:

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات يُعد تقويضًا للتعددية الحزبية ويضعف التمثيل السياسي الحقيقي، داعيًا إلى ضرورة الانفتاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة في ظل استقرار الدولة وعبورها التحديات الاستثنائية.

وقال إمام، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، إن التحالفات الانتخابية الحالية "تحالفات اضطرارية"، جاءت لتفادي غياب أصوات معبرة عن الشارع، مشددًا على أن المشهد السياسي بحاجة ماسة لإعادة الاعتبار للتعددية، وتشجيع المنافسة لا تقييدها.

وأضاف: "نحن نعمل في إطار دستوري، ومطلوب أن تكون لدينا مؤسسات سياسية حقيقية، وإذا لم يجد المواطنون صوتهم داخل المؤسسات، فسيتجهون إلى بدائل أخرى قد تضر بالمشهد العام، سواء باللجوء إلى الميادين أو إلى الإعلام المعادي، وهذا ليس في صالح أي نظام أو سلطة سياسية".

نحتاج لجمهورية جديدة.. بمحتوى حقيقي لا مجرد شعار

شدد إمام على أن المرحلة الاستثنائية التي مرّت بها البلاد انتهت، والدولة استعادت عافيتها، وبالتالي حان الوقت لبدء مرحلة من الاستقرار السياسي الحقيقي والانفتاح، متسائلًا:"هل الجمهورية الجديدة مجرد شعار؟ أم أنها تمثل تغييرًا حقيقيًا في إدارة الشأن العام؟ نحن بحاجة إلى معالجة جذور الأزمة، لا إلى تلميع السطح".

وأكد أن العمل السياسي لا يمكن أن يُختزل في أحزاب تجميلية، أو معارضة صامتة، مشيرًا إلى أن البلاد مليئة بالتيارات السياسية المختلفة من يساريين وقوميين وإسلاميين، لكن المساحة لم تكن متاحة لهم بسبب ظروف استثنائية مثل الإرهاب.

وتابع: "آن الأوان لأن تتسع الأفق، ولأن تعود السياسة للناس، ويكون هناك قوانين انتخابية أكثر عدالة وتشجع على التنافس الحر، لا تقيده. نحن بحاجة إلى أن نحرّض على التنافس الشريف، لا على الاحتكار".

القائمة المغلقة يجب أن تنتهي

أعرب رئيس حزب العدل عن أمله أن تكون الانتخابات الحالية هي الأخيرة التي تُجرى بنظام القائمة المغلقة المطلقة بهذه النسبة الكبيرة، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى قانون انتخابي مختلط يجمع بين النسبية والفردي، قائلاً:"لا يصح أن نبقى الدولة الوحيدة التي تتوافق على الانتخابات وتختلف على القوانين المنظمة لها، والأصل أن نختلف في الانتخابات ونتوافق على القوانين، لكن العكس هو الحاصل".

مرونة نسبية في التفاوض السياسي

وأشاد "إمام"، فيما يتعلق بكواليس التحالفات بما وصفه بـ"تحسن في مرونة التفاوض" داخل الغرف المغلقة، خاصة من النائب أحمد عبد الجواد، المنسق التنظيمي لتحالف القائمة الوطنية، قائلًا:"شعرت هذه المرة بقدر أكبر من الوعي السياسي لدى أطراف التفاوض، وبأهمية تمثيل الأصوات المختلفة. كانت هناك مرونة نسبية مقارنة بالجولات السابقة".

وأكد على أن التحالف الانتخابي لا يُلغي استقلال القرار السياسي لحزب العدل، مضيفًا:"سنعمل داخل البرلمان من خلال برنامجنا ورؤيتنا المستقلة، ونسعى لأن نكون صوتًا حقيقيًا للناس، لا ديكورًا سياسيًا".

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.