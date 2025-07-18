نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

تزايدت البحث خلال الساعات الماضية من قِبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد إعلان النتيجة المنتظرة، وذلك عقب انتهاء ماراثون الامتحانات يوم 10 يوليو الجاري.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025؟

وفقًا لمصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم الكشف عنها رسميًا فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات. وبحسب نفس المصادر، من المرجح أن تُعلن النتائج في نهاية شهر يوليو الجاري أو مع بداية أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

فور اعتماد النتيجة من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، سيتم إتاحتها رسميًا لجميع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لخدمة نتائج الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الدخول مباشرة على الرابط التالي للحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس:

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