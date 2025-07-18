ننشر القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- عمرو صالح:

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية، اليوم الجمعة، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون التي قدمت عليها وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحا منهم 189 مرشحا مستقلا و242 مرشحا من الأحزاب السياسية وقائمة فى كل من الدوائر المخصصة بنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، من اليوم الجمعة وتستمر 14 يومًا وتنتهي فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو الجارى، بحسب توقيت كل دولة على حدة، على أن تبدأ انتخابات المصريين في الخارج يومى 2,1 أغسطس المقبل، وتجرى داخل البلاد يومى 5,4 من ذات الشهر، وتعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر القادم.

وجاءت الأسماء كالتالي:-

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