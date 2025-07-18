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ننشر القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

07:00 م الجمعة 18 يوليه 2025

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

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كتب- عمرو صالح:

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية، اليوم الجمعة، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون التي قدمت عليها وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحا منهم 189 مرشحا مستقلا و242 مرشحا من الأحزاب السياسية وقائمة فى كل من الدوائر المخصصة بنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، من اليوم الجمعة وتستمر 14 يومًا وتنتهي فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو الجارى، بحسب توقيت كل دولة على حدة، على أن تبدأ انتخابات المصريين في الخارج يومى 2,1 أغسطس المقبل، وتجرى داخل البلاد يومى 5,4 من ذات الشهر، وتعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر القادم.

وجاءت الأسماء كالتالي:-

مرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة جنوب سيناء

مرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة السويسمرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة البحر الأحمرمرشحي نظام الفردي لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الفيوممرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة شمال سيناءمرشحي الفردي لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة كفرالشيخ521562162_1045772421077501_8031842514594018521_nمرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الوادى الجديدمرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بنى سويفمرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بورسعيد522611105_1045748961079847_2302384041256238825_n519842760_1045768674411209_6266060090437281805_nمرشحي الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة مرسى مطروحمرشحي النظام الفردى لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة أسوانالدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا520870358_1045779107743499_578745066186692897_n520465612_1045830581071685_5241225980072465513_n520954696_1045744474413629_4743619126525256709_n520907516_1045752137746196_2036021738489874355_n521656297_1045768671077876_4903023566265091741_n520143167_1045831224404954_6012160611192120776_n520155639_1045748964413180_1798363961693166666_n520322694_1045762784411798_5337681228644792800_n520389067_1045775637743846_6744136311506106069_n519419284_1045754054412671_2295415330886550707_n519005987_1045773584410718_1821268022733286857_n519250706_1045830104405066_8688805091428667401_n (1)519406408_1045775634410513_6727045382344843960_n519919093_1045744487746961_4119343832293802831_n519936661_1045752141079529_1539921171964637231_n519081412_1045750801079663_756896685345338231_n517991746_1045757807745629_6978024134508294176_n519250706_1045830104405066_8688805091428667401_n519400299_1045775641077179_650668073889125597_n519403808_1045763691078374_2336062001944250374_n518962439_1045744484413628_5611782998912886104_n518987386_1045779114410165_7518698026435472868_n518966056_1045744471080296_5188250766087220728_n519028310_1045760794411997_9011522022963592729_n519047299_1045773577744052_5789560675430676818_n518955149_1045766384411438_5551557506075086233_n518736737_1045763694411707_7370693806154182435_n518962439_1045744484413628_5611782998912886104_n (1)518962296_1045759774412099_8776952944556744629_n518965747_1045757804412296_1676501820977468798_n518952998_1045750811079662_6542209238006702801_n518894619_1045750807746329_1531796426046951077_n518894619_1045750807746329_1531796426046951077_n (1)518851817_1045759771078766_3417668360656418854_n518834530_1045772424410834_3418581653184863623_n518733421_1045820394406037_8119584390060739892_n518251669_1045773581077385_6475514698459060927_n (1)518103484_1045754051079338_1636123025104183497_n518251669_1045773581077385_6475514698459060927_n518800313_1045766444411432_1318833749635127847_n518255175_1045762787745131_4929628536284581900_n518801651_1045779184410158_2437885739144764583_n518595966_1045744481080295_3837901824762391748_n518818728_1045744477746962_4155316646191481007_n518729652_1045748957746514_5442338313115038580_n517912515_1045757801078963_7752216626758094216_n518114452_1045766381078105_5672209384898949449_n518121638_1045759767745433_7878579393019498776_n518250347_1045760801078663_8366088450556421389_n

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القائمة النهائية للمرشحين انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الوطنية للانتخابات حازم بدوي
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