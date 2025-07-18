كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الإرشادات الوقائية الهامة في ظل استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أنحاء البلاد، وعن أعرض الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

تعريف وأعراض الإجهاد الحراري

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح

بسبب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن أبرز أعراضه تشمل:

صداع ودوخة مستمرة

تشنجات عضلية

تعرق مفرط

شحوب لون الجلد

غثيان أو شعور بالقيء

سرعة في ضربات القلب

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى نحو 38 درجة مئوية

وأشار عبدالغفار إلى أن ضربة الشمس تُعد من الحالات الخطيرة التي تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً، إذ يفشل الجسم في تنظيم درجة حرارته الداخلية، مما يؤدي إلى ارتفاعها لأكثر من 40 درجة مئوية، وتكون مصحوبة بأعراض مثل:

توقف التعرق

احمرار وجفاف الجلد

تشوش ذهني أو فقدان الوعي

نوبات تشنج قوية

وأكد أن هذه الحالة تُعد طارئة، وتتطلب نقل المصاب فورًا لأقرب منشأة صحية.

كيفية التعامل مع الحالات المصابة

شدد المتحدث باسم الصحة على أهمية التصرف السريع مع المصابين، وقدم الإرشادات التالية:

في حالة الإجهاد الحراري:

نقل المصاب إلى مكان مظلل أو مكيف

إعطاؤه كميات كبيرة من السوائل

تبريد الجسم بكمادات باردة على الرأس وتحت الإبطين

في حالة ضربة الشمس:

استخدام الماء البارد أو الثلج لتبريد الجسم

نقله فورًا إلى المستشفى دون تأخير

نصائح وقائية لتفادي الإصابة

ونوه عبدالغفار إلى ضرورة اتباع سلوك وقائي استباقي في فترات الطقس الحار، من خلال الالتزام بالتوصيات التالية:

شرب كميات كافية من المياه والسوائل الطبيعية

تجنب تناول مشروبات الكافيين والمشروبات السكرية

تفادي التواجد تحت الشمس المباشرة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون

استخدام مظلات أو قبعات ونظارات شمسية عند الخروج

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر مع الفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم:

الأطفال

كبار السن

المرضى المزمنون (مثل مرضى القلب والسكر وارتفاع الضغط)

كما شددت على عدم ترك أي شخص – خصوصًا الأطفال أو كبار السن – داخل سيارات مغلقة أو أماكن ضيقة سيئة التهوية أثناء ساعات النهار، لما قد يسببه ذلك من خطر شديد على الحياة.

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