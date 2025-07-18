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محافظ القاهرة: إخلاء المباني المجاورة لعقار الساحل المنهار جزئيا

06:25 م الجمعة 18 يوليه 2025

العقار

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(أ ش أ)

وجه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، السلطات المختصة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بشكل جزئي في حى الساحل بالقاهرة احترازيا، وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة.

وتابع محافظ القاهرة، جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع العقار المنهار والعقارات المجاورة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ أربعة أفراد .


وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغا بوجود انهيار جزئى بعقار بزقاق الصباغ - داير الناحيه- الساحل، على عقار مجاور وجميعها عقارات قديمة عبارة عن حوائط حامله واسقف خرسانية.




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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة العقار المنهار
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