كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن كثب جهود فرق الحماية المدنية في التعامل مع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة مصر القديمة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة.

جاء ذلك في بيان لمحافظة القاهرة، عصر الجمعة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار ٩ أ أهل الراية من شارع ابو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،

وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة واسقف خشبيه وخالى من السكان لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم ، وتم تسلل أربع عمال (روبابيكيا) فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج.

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