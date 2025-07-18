توضيح من وزير العمل بشأن ضحايا ومصابي الحوادث من العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، لا سيما في حالات الحوادث أو الوفاة، مشيرًا إلى أن تدخل الوزارة يأتي بشكل فوري لتقديم الدعم اللازم، سواء كانت تلك العمالة مسجلة لدى الوزارة أو غير مدرجة.

وقال وزير العمل، في تصريحات صحفية:"إحنا في وزارة العمل بنبقى دائمًا في الصفوف الأولى للتعامل مع القضايا الخاصة بالعمالة، وخاصة في الأزمات، ويمكن الكل تابع تدخلنا السريع في بعض الحوادث الأخيرة".

وأضاف:"أحب أوضح نقطة أساسية جدًا: الوزارة بتُقدم إعانة وليس تعويض، وده فرق جوهري، التعويض بيكون من اختصاص جهات أخرى، أما إحنا فبنتدخل لتقديم إعانة فورية مرتبطة بظرف معين، زي الحوادث أو الوفاة، بعض الناس خلطت بين المفهومين، وعلشان كده بنحب نوضح إننا كوزارة عمل دورنا تقديم الإعانة المباشرة".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل أيضًا مع الحالات التي لا تكون العمالة فيها مسجلة رسميًا، قائلًا:"حتى في الحالات اللي العمالة مش مدرجة عندنا، إحنا بنبصلها بنظرة مختلفة، لأن دول فئة مستحقة فعلًا للرعاية، وده توجه مباشر من القيادة السياسية، ويمكن في عيد العمال السابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الصرف ليشمل كل حالات الوفاة، سواء كانت نتيجة حوادث أو لأسباب طبيعية، ورفع قيمة الإعانة إلى 200 ألف جنيه".

وتابع:"إحنا كمان بنشتغل حاليًا مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية على توفير تأمين طبي لهؤلاء العمال، لأن العامل غير المنتظم بعد المرض أو الحادث لازم يلاقي حد يعالجه، ولازم يكون له غطاء تأميني يحميه".

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تنتظر الإجراءات البيروقراطية الطويلة في مثل هذه الحالات، موضحًا:"إحنا بنصرف الإعانة فورًا في الحالات الطارئة، حتى قبل صدور إعلام الوراثة.. بنشوف مين هو العائل وبيتم الصرف له مباشرة، لأن الحالة ممكن تكون محتاجة للعلاج أو دعم عاجل، وما ينفعش نستنى شهور، وبنتصرف بشكل تلقائي وسريع".

واختتم وزير العمل: "مرة تانية بأكد إن دورنا هو صرف الإعانة، مش التعويض، والجهات المختصة هي المسؤولة عن التعويض في حالة وجود طرف متسبب أو مسؤول عن الحادثة، ولكن إحنا مسؤولين عن الوقوف بجانب الفئات الأضعف وتوفير شبكة حماية حقيقية للعمالة غير المنتظمة."

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