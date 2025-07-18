لموظفي العام والخاص.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو والمولد النبوي

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد كبير من المواطنين بالقطاعين عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025، والمولد النبوي الشريف 1447 هجرية.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع العام

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية.

ويأتي القرار للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

في نفس السياق، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

بين الوزير، أن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو سيكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضح أن إجازة ثورة 23 يوليو ستكون للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أن وزير العمل صدور كتاب دوري يتضمن كافة تفاصيل الإجازة وتم توزيعه على كافة مديريات العمل بالمحافظات لتنفيذه.

وأكد على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

يهتم عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، في وذلك إطار اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية وترتيب أوقاتهم.

ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سيكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يتزامن مع 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتُمنح هذه الإجازة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتُعد هذه المناسبة من أبرز الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير كبير لدى المصريين، حيث تُقام خلالها فعاليات دينية وثقافية تعكس مشاعر الحب والتقدير للرسول الكريم محمد ﷺ، وتؤكد على تمسك المجتمع المصري بقيمه وتقاليده الإسلامية.

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