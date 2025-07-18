يمامة: لا علاقة لحزب الوفد بالقرآن الكريم وكنت أقصد اللفظ

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بيانًا توضيحيًا بشأن الجدل المثار عقب تصريحاته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، والتي أشار فيها إلى ذكر لفظ "الوفد" في القرآن الكريم.

وأكد رئيس حزب الوفد أن ما جاء في حديثه كان مقصودًا به اللفظ فقط، وليس الحزب كمؤسسة سياسية، موضحًا أنه لا توجد أي علاقة بين حزب الوفد وبين ما ورد في الآية الكريمة رقم 85 من سورة مريم، والتي تقول: "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا"، في إشارة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة يتعلق بمكانة المتقين، وتأتي بعدها الآية: "وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا" لتبيّن المصير الآخر للمجرمين.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أن الربط بين الحزب والآية الكريمة غير صحيح، مشيرًا إلى أن استخدام لفظ "الوفد" جاء في ختام حوار سياسي جاد تناول العديد من القضايا المرتبطة بالحزب والدولة المصرية، معربًا عن أسفه لتحويل النقاش إلى تأويلات بعيدة عن سياق الحديث.

واختتم رئيس حزب الوفد بيانه بالتأكيد على أن ما حدث هو تصيّد لعبارة مقصودة لغويًا فقط، داعيًا إلى التركيز على جوهر الحوار وما تضمنه من رؤى سياسية بدلاً من الانشغال بتفسيرات لا تمت للحقيقة بصلة.